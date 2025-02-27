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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Komuta heyetini saygısızca hedef almıştır

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#Ömer Çelik#Özgür Özel#AK Parti
Ömer Çelikten Özgür Özele tepki: Komuta heyetini saygısızca hedef almıştır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 09:57

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. " dedi.

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Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir.

CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki “siyasi okur-yazarlık” probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor.

CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir.

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Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır.

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#Ömer Çelik#Özgür Özel#AK Parti

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