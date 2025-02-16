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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil

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#Ömer Çelik#AK Parti#Özgür Özel
Ömer Çelikten Özgür Özele tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 16:29

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine “siyasetsizlik tarihi”ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.

"KENDİ PARTİSİNİN SİYASİ TARİHİNE BAKMALI"

Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade “Yassıada zihniyeti”dir. Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları “Yassıada zihniyeti”nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.

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"HİZİPLER ARASINDA SEÇİM SÜRECİNE HAPSOLMUŞTUR"

Özgür Özel ayrıca iktidarımızın “milletin gözünden düştüğünü” söylemiş. Özgür Özel’in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden “şiir okuma” konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel “erken seçim” diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur.

CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir.

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#Ömer Çelik#AK Parti#Özgür Özel

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