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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve saygısızlık

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#Ömer Çelik#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ömer Çelikten Özgür Özele sert tepki: Siyasi cehalet ve saygısızlık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 11:13

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

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Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in, Sn Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır.

Sn Özel “diktatörlük” ve “darbecilik” eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin “siyasi sabıkası” ile hesaplaşmalıdır.

"YALAN SİYASETİNE BAŞVURMAKTA"

Sn Özel kendisinin genel başkanlık kapasitesinin ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Sn Cumhurbaşkanımıza saldırmakta, yalan siyasetine ve iftira siyasetine başvurmaktadır.

Sn Özel, Sn Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük yalan siyasetinden vazgeçmeli ve CHP içinde kendisinin genel başkanlık makamı için yeterliliğini sorgulayan çok sayıdaki yol arkadaşının talep ettiği cevaplara yoğunlaşmalıdır.

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Sn Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda yaptığı birlik ve beraberlik çağrısını da eleştirmiş. Sn Özel’in yürüttüğü politikalarla CHP içinde bile birlik ve beraberlik sağlayamamışken, Sn Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz.

Biz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerliyoruz. Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz.

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#Ömer Çelik#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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