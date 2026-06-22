AK Partisi sözcüsü Ömer Çelik: Silah bırakmayı sona erdirmek için yasal çerçeve olacak

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Yoğun bir yaz dönemi var. 15 Temmuz'da şehitlerimizi anacağız. Partimizin yıl dönümü var. Yoğun iç ve dış siyaset gündemi önümüzde duruyor. Her zamanki gibi kampımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın tarihi konuşmasıyla başlayacak. Bu kamp vesilesiyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın kapsamlı değerlendirmelerini hep birlikte göreceğiz.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması son derece üzücü. Başından beri İran'a yapılan bu saldırının yanlış olduğunu ifade ettik. İran'ın kardeş ülkelerinin topraklarının hedef alınmasının da yanlış olduğunu ifade ettik. Bugün Lübnan'da çok önemli bir bölgeyi İsrail hedef almaktadır. Batı Şeria'da kalıcı bir askeri üst kurarak saldırgan bir tutum sergilenmiştir. Saldırganlık kardeş İran'ı da hedef almıştır.

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Gerilimleri ya da tehditleri yükselterek gidecek bir yol yoktur. Kalıcı barış için güçlü bir irade ortaya koymalıyız.

Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da teşekkür ediyoruz. Daha öncede kendileri bunu izah etmişti. Cumhur ittifakının birliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürüyor. Terörsüz Bölge adlandırılmasının ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha görülmüştür. İran ve Irak'taki kürt kardeşlerimize doğru duran yaklaşımları için bir kez daha tebrik ediyoruz.

Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak, silah bırakmayı temin etmek ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tamamen sona erdirmek amacıyla yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin çok gecikmeden, bir an önce Meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Meclis Başkanımızın bizzat komisyona başkanlık ederek bu süreci tamamlanması oraya katılanların altına imza attığı bir raporun çıkması önemli. O imzanın arkasında herkesin durması kıymetlidir. Hedef PKK'nın tüm şube, uzantıları ile sona ermesidir. Türkiye ve bölge gündeminden çıkmalı. Yeni bir aşamadayız. Komisyon raporunun gerekli teminleri yerine getirmesi yasal çerçeve ortaya çıkacaktır. Terörsüz Türkiye'de yeni aşamadayız.

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Türkiye'nin milli güvenliği açısından, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından ve Terörsüz Türkiye ile Terörsüz Bölge hedefleri açısından bu son derece önemlidir. Bu nedenle bugün, bütün bu evreler geçildikten ve çalışmalar tamamlandıktan sonra terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelinmiştir. Burada söz konusu yasal çerçeve için bütün siyasi partilerin ve bütün çevrelerin katkı vermesi son derece önemlidir.

Türkiye bu meseleyi ortak iradeyle büyük değerleri ile aşabilecek kapasiteye sahiptir. Bu konuyu çözmeye yönelik bir yasal çerçeve olmalıdır. Amaç terörün sona ermesi ve silahlı yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır.

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Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bu süreç tamamlanmış olacaktır. Bu sürecin bütün aşamalardan geçmesi gerekiyor. Pazarlık olmadan süreç ilerleyecek. Herkesin şuna çok dikkat etmesi gerekiyor; Süreci destekliyorum başlığı altında süreci enfekte edecek söylemlerin olduğunu görüyoruz. Milletimizin içindeki kardeşlik sözlerine bakmamız gerekiyor. Süreci dönük iftira kampanyaları gündeme gelebiliyor. Bunlardan uzağız. Biz bu tip söylemleri çok iyi tanıyoruz. Hakkaniyetli eleştirileri saygıyla karşılarız. Süreci çarpıtarak iftiralar atarak sabote etme çabalarının da farkındayız.

Bizim burada baktığımız şey odağımızdır; Türkiye terörsüz bölge ve Türkiye hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz. Buna katkı veren siyasi partilerin görüşleri çok değerlidir. "