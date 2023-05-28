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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bütün süreçte suyu bulandıran açıklama CHP'den geldi

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#Ömer Çelik#AK Parti#CHP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 19:11

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim yarışı devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kendi ellerindeki verileri, tüm Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışmaktan diğer verileri bulandırma çabasına girdiklerini görüyoruz. CHP Sözcüsü'nün bilmesi gereken şu, suyu bulandıran açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden iki belediye başkanından gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözücü Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle;

Tabi 2 kere üst üste CHP Sözcüsü telaş içinde yine açıklama yaptı. Kendi ellerindeki verileri, tüm Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışmaktan diğer verileri bulandırma çabasına girdiklerini görüyoruz. CHP Sözcüsü'nün bilmesi gereken şu, suyu bulandıran açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden iki belediye başkanından gelmiştir. Bütün verileri aşağılayarak son derece sorumsuz bir şekilde tavır koydular.

2 belediye başkanının açıklama yapmaması, geçen sefer suyu bulandıranların, onun yerine CHP Sözcüsü'nün yapması bir ders alındığını gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızın müsterih olsun. Hepimiz oylarımızı kullandık, sandıklar açılıyor, hep beraber görüyoruz, milli irade tecelli etmeye başladı. Tablo şekillenene kadar oyumuz budur, aldığımız netice budur demeyen geleneğe sahibiz.

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"BAŞKALARINA AKIL VERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Unutmayalım ki ne suyu bulandırmakla ilgili ne de başka bir tavırla ilgili bir yaklaşım Cumhurbaşkanımızın yanına yazılamaz. 14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlar da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapanlardı. 'Biz bunu bir temenni olarak söyledik' diyorlar. 13. Cumhurbaşkanı isim vererek şu adına açıklama yapıyoruz dediniz ve düzeltmediniz. Şimdi de çıkmışsınız yine telaş içinde şu saatteki açıklamamızı bekleyin. Açıklama yapıyorsunuz, tablonun nasıl olduğunu söyleyip başkalarına akıl vermeye çalışıyorsunuz.

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Türkiye güven içinde seçim yapmıştır, yapmaya devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, 14 Maıs'tan önce kimse evden çıkmasın demişti. Bir kere daha söylediğinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Bugün de demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. Hepimiz bu sonucu net şekilde göreceğiz. Telaşa gerek yok, CHP Genel Merkezi'nin tansiyon üretmesine gerek yok. Bütün verilere herkes ulaşabiliyor. Bu milletimizin demokrasiye sahip çıkması konusundaki büyük iradesidir.

Bugünler demokrasiye saygı günleridir. Bugünlerde söylenen tüm sözler insanların ömür boyu alınlarında taşıyacağı günlerdir. Bütün vatandaşlarımız demokrasimize sahip çıkmıştır. Sakin bir şekilde, kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Hep beraber sonuçları bekleyeceğiz.

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FAİK ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz dakikalarda kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak şunları söylemişti:

"Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın. Anbean doğru bilgileri bizden almaya devam edin. Şu an itibariyle her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz."

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#Ömer Çelik#AK Parti#CHP

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