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Ömer Çelik'ten Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına sert tepki

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#Ömer Çelik#İsrail#ABD
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 16:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington'da ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına sert tepki gösterdi. Çelik, " İşte bu esasında Amerikan demokrasisi açısından bir kırılma noktasıdır." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Netanyahu, insanlık değerlerini savunanlara, katliamlara karşı çıkanlara ‘kullanışlı aptallar’ gibi bir ifade kullanıyor. Amerikan kongre üyelerinin bazıları kalkıyor Bunu ayakta alkışlıyor. İşte bu esasında Amerikan demokrasisi açısından bir kırılma noktasıdır.

7 Ekim ile 11 Eylül arasında benzerlik kurulmaya çalışılıyor. Amerikan halkının hafızasındaki en trajik olaylardan bir tanesiyle, kendi bölgesindeki olayları özdeşleştirerek aslında kendi katliamlarını kapatmak istiyorlar.

Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde alkışlanması aslında topyekun bir akıl dışılığın herkesi nasıl sardığını gösteriyor.

Netanyahu, aslında kendi katliamlarını, batı yönetimi ile yan yana getirerek, batı medeniyetine dönüp de 'katliamcı' bir saldırıda bulunmuş oluyor. Ama orada bulunanlar bunu idrak edecek durumda olmadığı için ayağa kalkarak alkışlıyorlar.

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#Ömer Çelik#İsrail#ABD

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