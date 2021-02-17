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DHA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

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Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Kılıçdaroğlu’nun “13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan’dır” diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı’nı itham etmesi, Türkiye’nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur.

Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir. PKK terör örgütüne söylemesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır.

Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı’na söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir.

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