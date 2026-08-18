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Ömer Çelik'ten İsrail'e Suriye tepkisi: Bölge halklarının barışının en büyük düşmanı

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#İsrail Politikaları#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 15:07

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye’yi tekrar hedef almasına tepki göstererek bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu belirtti. Ömer Çelik, Şara hükümetinin Suriye’nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail'in hemen Suriye halkının iç barışına saldırdığını vurguladı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu’nun “soykırım şebekesi”nin tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmediğini belirtti. Ömer Çelik, bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesinin tüm insani değerler adına elzem olduğunu vurguladı.

Ömer Çelikten İsraile Suriye tepkisi: Bölge halklarının barışının en büyük düşmanı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları şöyle:

"Netanyahu’nun “soykırım şebekesi” tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka birşey ifade etmiyor.

Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail’in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı “insanlık ittifakı”nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini “insani değerler” adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir.

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Ömer Çelikten İsraile Suriye tepkisi: Bölge halklarının barışının en büyük düşmanı

Netanyahu şebekesinin Gazze’deki soykırımı, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan’ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye’ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır.

Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye’yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye’nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.

Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır."

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#Ömer Çelik#İsrail Politikaları#Suriye

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