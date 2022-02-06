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Ömer Çelik'ten HDP'li Kaya'ya sert tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruz

#Ömer Çelik#Hüda Kaya#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ömer Çelikten HDPli Kayaya sert tepki: İnsanlık dışı ifadesini lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Çelik, "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından HDP'li Hüda Kaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de HDP'li Kaya'nın açıklamasına sert tepki gösterdi.

Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde;

* Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz.

* Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu.

* En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

HDP milletvekili Hüda Kaya, saatler sonra paylaşımını sildi. Paylaşımını silen Kaya, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." notunu düştü.

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#Ömer Çelik#Hüda Kaya#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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