×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ömer Çelik'ten Harvard Üniversitesi'ne tepki: Bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Orta Doğu Çalışmaları Merkezi#Harvard Üniversitesi
Ömer Çelikten Harvard Üniversitesine tepki: Bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 09:10

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AK Partili Çelik'in sosyal medyadan paylaşımı şöyle:

Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.

Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.

Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir.

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.

Haberin Devamı

Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#Orta Doğu Çalışmaları Merkezi#Harvard Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!