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Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 19:10 | Son Güncelleme:

Ömer Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına sert tepki!

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Ömer Çelik'ten GKRY'deki cami saldırısına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı. Çelik, "Cami duvarına haç çizip, ’Türklere ölüm’ tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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