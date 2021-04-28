Ömer Çelik'ten Fransa'da kamu kuruluşlarının AA'yı hedef almasına tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da kamu kuruluşlarının Anadolu Ajansını hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sözcü Çelik, paylaşımında, "Sadece haber yapıyor Anadolu Ajansı ve asla Fransa'ya saldırmıyor. Demokrasiyi, evrensel değerleri, ortak ilkeleri savunuyor. Fransız demokrasisi için iyi bir şey bu. Fransız demokrasisine saldıran radikaller için kötü sadece. Fransız demokrasisine saygılıyız." ifadelerine yer verdi.

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