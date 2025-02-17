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Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: Cumhurbaşkanımızın gündeminde bir saniyelik bile yeri yok

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#AK Parti#CHP
Ömer Çelikten CHPye tepki: Cumhurbaşkanımızın gündeminde bir saniyelik bile yeri yok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 17:36

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP'ye tepki göstererek "Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz" dedi. Çelik "Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

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Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir.

Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir.

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#Ömer Çelik#AK Parti#CHP

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