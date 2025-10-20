×
Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki!

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#AK Parti#CHP
Ömer Çelikten CHPye sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 14:19

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada CHP'ye tepki gösterdi ve "Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik X hesabından yaptığı paylaşımda aşağıdaki ifadeleri kullandı;

"CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. 

CHP yöneticileri muhalefet yapma adına “husumet şebekesi” gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz. 

CHP yönetimi artık kendilerini “siyasi parti” yöneticisi olmaktan çıkarmış, “husumet üretim merkezi” haline getirmiştir. 

Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz.

Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz."

 

