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AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 17:40,Son Güncelleme:/

Ömer Çelik’ten Başbuğ ve Kılıçdaroğlu açıklaması: Tesadüf olduğunu düşünmeyin

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Ömer Çelik’ten Başbuğ ve Kılıçdaroğlu açıklaması: Tesadüf olduğunu düşünmeyin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İlker Başbuğ hakkındaki suç duyurusu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında “O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları:

AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı.

O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir, vicdansızlığın ta kendisidir, akıl yoksunluğunun ta kendisidir.

Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı'mıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanı'mızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür.

Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir.

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