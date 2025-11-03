×
Ömer Çelik'ten 3 Kasım mesajı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 08:46

AK Part Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "3 Kasım’da 'Söz ve karar milletindir' denilerek çıkılan yolda, milletimiz AK Parti’ye güvendi; AK Parti de milletimize layık olmanın mücadelesini verdi. O nedenle içerdeki 'vesayetin tehditleri' ve dışardaki 'karanlık şebekelerin operasyonları' karşısında asla geri adım atılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"3 Kasım, Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir dönemin açıldığı siyasi bir milattır. 3 Kasım’da milli irade, demokrasimize siyasi tarihimizde devrim sayılabilecek bir güç verdi.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çıkılan yolda inşa edilen irade, 23 yıldır milletimizin duasını, desteğini ve güvenini kazanarak Türkiye’yi her alanda dönüştürmüş; demokrasi, kalkınma ve Türkiye Yüzyılı yolunda tarihi adımlar atmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle Türkiye son 23 yılda büyüyen, güçlenen, güçlü demokratik değişimler üreten, dış siyasette büyük roller üstlenen, kriz çözümlerinde güvenilir adres olan ve eser-hizmet siyasetiyle anılan bir ülke hâline gelmiştir.

3 Kasım’da “Söz ve karar milletindir” denilerek çıkılan yolda, milletimiz AK Parti’ye güvendi; AK Parti de milletimize layık olmanın mücadelesini verdi. O nedenle içerdeki “vesayetin tehditleri” ve dışardaki “karanlık şebekelerin operasyonları” karşısında asla geri adım atılmadı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimizi büyütürken, bölge ve dünya barışının anahtarı, mazlumların umudu ve insanlığın vicdanı olan Türkiye’mizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Elbette bu başarı, her defasında sandıkta yeniden tecelli eden milli iradenin eseridir. Eserin sahibi milletimizdir.

Bu kutlu yürüyüşte emeği geçen tüm dava arkadaşlarımızla beraber bu davayı dualarıyla ve fiilen destekleyen aziz milletimizi saygı ve şükranla selamlıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla adaletin, kalkınmanın, istikrarın teminatı olmaya, bölgesel ve küresel barışı gerçekleştirmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bugün Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için büyük bir gayretle geleceğe yürüyoruz.

Milli iradeye selam olsun; 3 Kasım bir kere daha milletimize kutlu olsun."

