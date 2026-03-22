Kaza kırıma uğrayan helikopterde 3 şehit... Peş peşe taziye mesajları geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN’da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ASELSAN’ın başı sağolsun. Katar Silahlı Kuvvetleri’nin hayatını kaybeden mensuplarına Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehid olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah’tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz.

Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Rabb’im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin, kaza kırıma uğraması sonucunda düştüğü haberini üzüntüyle öğrendim. Şehit olan Mehmetçiğimize ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah’tan rahmet diliyor; kıymetli ailelerine, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aynı elim kazada hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum.

Katar’da yaşanan elim kazada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden bir personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimizin şehadete yürüdüğünü derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve kurumlarımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.