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Ömer Çelik: Tüm kadınları hedef alan ahlaksızlık

#Ömer Çelik#AK Parti#Tanju Özcan
Ömer Çelik: Tüm kadınları hedef alan ahlaksızlık

AK Parti Sözcüsü Çelik, belediye meclis toplantısında AK Partili kadın üyeye cinsiyetçi söylemde bulunan Başkan Tanju Özcan’a sert çıktı: “Tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır.”

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MÜLTECİLERE yönelik tepki ve uygulamalarıyla sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mayıs ayı belediye meclis toplantısında söz almak için elini kaldıran AK Parti’li kadın üyeye, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. Allah Allah, ayıp oluyor el sallamak falan. Ben evli barklı adamım, ayıp oluyor” dedi. Özcan’ın ifadelerine sosyal medyada her kesimden büyük tepki gösterildi.

‘GEREĞİNİ YAPACAĞIZ’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de cinsiyetçi ifadeler kullanan Özcan’a tepki gösterdi. Çelik, “Ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız” dedi. Twitter hesabından açıklama yaparak hukuki sürecin başlatılacağını ifade eden Çelik, paylaşımında, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz da Twitter hesabından, “Gaziantep’te Suriyeli teyzemize tekme atan mahluk adaletin ellerinde. Ancak onu azmettiren takım elbiseli, kravatlı ırkçılar kürsülerden halen kadınlara hakaret etmeyi sürdürüyor. Onların da milletin sandığına gömüleceği gün yakındır inşallah” paylaşımı yaparak tepki gösterdi.

PİŞKİN SAVUNMA

Çelik’in açıklamasına Twitter hesabından yanıt veren Özcan,“Ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum” dedi.

İLK VUKUATI DEĞİL

Tanju Özcan geçmişte de tüp bebek isteyen bir kadına söylediği yanıt nedeniyle tepki çekmişti. Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan Özcan, bir anısını şöyle anlatmıştı: “Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var.”

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#Ömer Çelik#AK Parti#Tanju Özcan

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