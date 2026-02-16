İsrail'in Batı Şeria kararına peş peşe tepki... Ömer Çelik: Soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “MEKANSAL SOYKIRIM”dır.

İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegane çözümdür."

Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır.



İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “MEKANSAL SOYKIRIM”dır.

İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 16, 2026

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Asla kayıtsız kalınamayanlar Haberi görüntüle

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek İ"srail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez." dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir.

Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir.

Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."