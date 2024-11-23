Ömer Çelik: Soykırım çetesi eninde sonunda gereken cezayı alacak

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AK Parti’nin Yüreğir 8’inci Olağan İlçe Kongresi Yüreğir Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek, Sunay Karamık ve çok sayıda partilinin katıldığı kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son 40 günde yoğun diplomasi teması sürdürdüğünü anlattı. Çelik, “Yaklaşık 30-40 gün içerisinde Cumhurbaşkanımız Balkanları, Kırgızistan’ı, Suudi Arabistan’ı, Azerbaycan’ı, Brezilya’yı ziyaret etti ve bunun dışında pek çok kabulü oldu. Birincisi mesafe, ikincisi tematik açıdan katettiği mesafe ve değindiği konular 30-40 gün içerisinde gerçekleşti. İddia ediyorum ki, geçmişteki bazı başbakanların ve cumhurbaşkanlarının bu kadar mesaisi yoktur. Gittiğimiz her yerde sol ve sağ siyasetten liderlerle karşı karşıya geliyoruz. Gerek sol gerek sağ siyasi liderlerden duyduğumuz ortak bir cümle var. ‘Ülkeniz için bölge için dünya için gerçekleştirdiklerinize büyük bir hayranlık duyuyoruz’ diyorlar" diye konuştu.

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‘GAZZE'DEKİ SOYKIRIM EN ÖNEMLİ MESELEMİZDİR’

İsrail'in Gazze’de devam eden saldırılarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin aldığı karara ilişkin şöyle konuştu:

“Gazze’deki soykırım en önemli meselemizdir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı karar bizim açımızdan, insanlık onurunu yüceltmesi bakımından kıymetli olmuştur. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galant’ın yargılanması ve tutuklanması gerektiğine hükmetti. Dünyadaki ve Avrupa’daki pek çok ülke bu kararın uluslararası hukuk çerçevesinde gerektiğini ve Netanyahu ile Galant denen katillerin ülkelerine ayak basmaları halinde onları derhal tutuklayacaklarını söylediler. Cumhurbaşkanımız ilk günden ifade etti. Bu soykırım çetesi eninde sonunda, insanlık mahkemesinde yargılanacak ve gereken cezayı alacak dedi. Burada gerçekleşen soykırımın katillerinin ceza alması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.”

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'ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NİN KARARI TECELLİ EDECEK'

Sosyal medyada Gazze'de bir çocuğun ders çalıştığı ana ait bir fotoğrafı gördüğünü ve üzüldüğünü anlatan Ömer Çelik, “Dün gece bir resim gördüm sosyal medyada ve bu gerçekten sorumluluğumuzu hatırlatması bakımından beni çok üzdü. Bir çocuk Gazze’de sabaha karşı 04.00’de ders çalışıyor. O resmi gördüm ve dünyanın gözünün üzerinde olduğu ittifak olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı tecelli edecek ve bu soykırım şebekesi insanlık huzurunda yargılanacak. Bütün bu kapsayıcılık içerisinde yukarımıza Rusya-Ukrayna savaşı, aşağıda Gazze soykırımı, solda Balkanlar’daki sıkıntılar ve sağda komşumuz İran’a dönük olarak İsrail saldırıları ve bunların ortasında Türkiye var. Son birkaç gün içerisinde yeni bir aşamaya geçildi. Amerika Başkanı Biden’ın belli füzelerin kullanılmasına müsaade etmesiyle Rusya’da buna karşılık vereceğini gösteren somut bir adım attı. Dünyadaki belirsizliğin giderek arttığı, bütün coğrafyaların sıkıntılı bir sürece girdiği dönemde Türkiye’nin istikrarını korumak ve doğru bir istikamette, doğru bir navigasyonla yoluna devam etmek son derece önemlidir. Ne mutlu bize ki bu kaptanlığı yapacak kişi Cumhurbaşkanımızdır. Önümüzde dünyanın gidişatı bakımından sıkı durmamız gereken günler var. Dünya siyaseti büyük bir türbülansın içerisine giriyor. Artık İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeni artık sona ermiştir. Geçmiş konuşmalarımızda sona eriyor diyorduk ama artık sona ermiştir diyoruz. Dolayısıyla böyle geçiş zamanları dünyanın zor zamanlarıdır. Bizim coğrafyamızı da bu geçişler çarpıcı şekilde etkilemiştir. Türkiye'nin bu sıkıntılı zamanlarda geçmesi, bu türbülansın aşılması için son derece önemli bir lidere sahibiz” dedi.