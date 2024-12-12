×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ömer Çelik: Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Somali#Etiyopya
Ömer Çelik: Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiyenin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 15:17

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor. Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Çelik, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğu ve ev sahipliğinde çözülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyaset ve ürettiği siyasi kapasite, bölgemiz ve dünyadaki tüm sorun alanlarının çözümü için en güvenilir siyasi adrestir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor. Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi. Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz."

Gözden KaçmasınDışişleri Bakanı Hakan Fidandan müzakere paylaşımıDışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan müzakere paylaşımıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#Somali#Etiyopya

BAKMADAN GEÇME!