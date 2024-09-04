Ömer Çelik MKYK sonrası konuştu: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

- KONGRE TAKVİMİ MART SONUNDA: “Kongre süreci ile ilgili MKYK’mıza teşkilat başkanımız Erkan Bey tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Bu takvimin mart sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Büyük Kongre ile ilgili takvim netleşecek. 21 Eylül itibarıyla delege seçimleri takvimi söz konusu olacak. 12 Ekim’de belde kongreleri olacak. İlçe kongreleri de 12’sinde yapılacak. 28 Aralık’ta il kongreleri başlayacak.

- TÜM SALDIRILARA KARŞIYIZ: Siyaseten birbirimizin rakibiyiz ama hasmı değiliz. İlk Cumhurbaşkanı’mız ve devletimizin kurucusu Atatürk’ten Erdoğan’a kadar büyük mücadeleler verilmiştir. Atatürk’e ve Erdoğan’a karşı tavırlar mahkûm edilmesi gereken tavırlardır. Yöneticiler arasında rekabet olabilir ama onlara oy veren vatandaşlara hakaret etme hakkı yoktur. Bize oy versin vermesin vatandaşın iradesi saygıdeğerdir.

Haberin Devamı

- HAKARET EDENİN HİMAYESİ YANLIŞ: Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı’mıza dönük çirkin dilin yanı sıra bunun topluma da yansıması oluyor. Başörtülülere dönük uygulamalar nefret söylemlerinin neticesi olarak meydana geliyor. Parti tabanına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişinin protokolde ağırlanıp alkışlanması, hakaretin alkışlanmasıdır. Bir siyasi partiye yakışmayan şey budur. Bu hakaretleri eden kişinin CHP Başkanı tarafından himaye edilmesi son derece yanlış durum olmuştur.

- İKİ KÖTÜ NİYETLİ KONU: Ülkemizin ve dünya tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu’nda kız öğrenciler birinci oldu. Kadınların yüzyılı olacak diyorduk, bu mottomuzu dolduran bir gelişme yaşandı. Gençlerin mezuniyetini vatandaşımızın paylaşması kıymetlidir. Birilerinin açıklamasına bakarak kötü tecrübelerin hatırlatılması, demokratik hakkını kullanan vatandaşların eleştirileri de saygıyla karşılanmalı. Burada iki kötü niyetli konu var. Bir takım bu görüntülerden ‘Erdoğan’a mesaj verildi, hükümete mesaj verildi’ şeklinde konuşulması, eski vesayet anlayışının diriltilmesi meselesidir. Bir de bunlara cevap vereyim derken teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez.

Haberin Devamı

- TSK GÖZBEBEĞİMİZ: TSK içine vesayet sokulması konusunda hassasiyetimiz yüksektir. Tecrübemiz ortadadır. Dikkatimiz yüksektir. Demokratik denetim mekanizmaları en güçlü şekilde çalıştırılmaktadır, herhangi bir şeye müsaade edilemez. Görüntüler üzerinden ‘Hükümete kılıç çektiler’ dediklerinde amaçlarının eski vesayet unsurlarını tekrar diriltmek olduğunu görüyoruz. Bu teğmenler ülkemizin geleceği için yetiştirilmiştir. Gözbebeğimiz TSK’nın asli işine odaklanması konusundaki hassasiyetimiz yüksektir. Bir disiplinsizlik varsa buna da bakılır.”

ÖZGÜR ÖZEL’İN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI:

“2024 yılının en kötü esprisi nedir denilse bu birinci olurdu. Cumhurbaşkanı’mızı yeneceğini söylemesi siyasi değerlendirme olarak ele alınamaz. Seçim bittikten sonra ‘Seçim falan istemiyoruz, belediyelerde hizmet edeceğiz’ dediler. Gözüken o ki bu plan tutmadı. Belediyelerde bir hizmet yok. CHP’deki aktörler arasında kimin öne geçtiği, kimin kimi ziyaret ettiği konuşuluyor. Şimdi tüzük kurultayı deniyor. Tıkanmışlık neticesinde erken seçim tartışmasını gündeme getiriyorlar. Şu anda CHP içinde bir erken seçim var.”

Haberin Devamı

ERDOĞAN KONGRE KARARINI İMZALADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin MKYK toplantısında kongre kararını imzaladı. Böylelikle, AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongre süreci resmen başlamış oldu.