Ömer Çelik: İşgalcilik Netanyahu hükümetiyle özdeştir

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TBMM Grup Toplantısı’ndaki hitabının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerinden gelen açıklamalara tepki gösteren Çelik, İsrail yönetiminin Türkiye’yi anbean takip ettiğini belirtti. Çelik, “Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından birkaç dakika sonra hezeyan dolu açıklamalar yapıyorlar. Buradan anlıyoruz ki grup konuşmalarını anbean izliyorlar” dedi.

SOYKIRIM ŞEBEKESİ

Netanyahu’nun katil İsrail ordusuna yönelik “ahlaklı ordu” nitelendirmesini eleştiren Çelik, şöyle devam etti:

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“Birincisi, Netanyahu’nun söylediğinde şöyle bir ifade var. ‘İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur’ diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade; yeryüzünde, Gazze’de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur. Dolayısıyla zaten ilk cümlede dünyanın en ahlaklı ordusu diye İsrail ordusunu, bu katliamları ve soykırımı gerçekleştiren silahlı gücü bu şekilde nitelemesiyle zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor.

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KÜRT KARDEŞLERİMİZ

İkincisi, Türkiye’yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Bu tabii onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. Bunun tabii bir acısı var. O da şu; İran’a saldırdıklarında İran’daki ve Irak’taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Irak’taki ve İran’daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye’yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.”

HER MÜSLÜMAN’IN KUDÜS SEVGİSİ

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ÖMER Çelik “Diğer bir konu, İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamayla ilgili olarak onların bazı bakanlarının söyledikleri” diyerek şunları belirtti: “İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık, işgalcilik, fetihçilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Bunun ötesinde işgalcilikten, fetihçilikten ya da yayılmacılıktan bahsedeceksek, bu Netanyahu hükümetinin sürekli olarak ‘Arz-ı Mevud’ hezeyanlarıyla gündeme gelen bir konudur. Bakın daha bu işler ilk başladığında David Koridoru’nu kurmaktan bahsettiler, Arz-ı Mevud’dan bahsettiler. Tevrat’ın bütün değerlerini de kendi siyasi soykırımcılıkları için istismar ederek bir sürü dini kavramı bunun için kullanmaya çalıştılar. Dolayısıyla işgalcilik, fetihçilik, başka ülkelerin toprağına göz dikme, Netanyahu hükümetiyle özdeştir.”

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DIŞİŞLERİ’NDEN NETANYAHU’YA TEPKİ

Dişişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu’nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez. Türkiye olarak, Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.” m ANKARA