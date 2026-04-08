Ömer Çelik: Geçici ateşkes sahada uygulanmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından ateşkes ile ilgili açıklama yaptı.

Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;

"ABD ve İsrail’in haksız ve hukuksuz şekilde İran’a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu.

Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz.

Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir.

Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir.

Gözden Kaçmasın Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve ABD arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama Haberi görüntüle

Kardeş Pakistan’a barış çabaları için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan’ı selamlıyoruz."

Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 8, 2026

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: OLUMLU BİR ADIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD, İsrail ve İran arasında varılan geçici ateşkesi, bölgemizde yaklaşık 40 gündür devam eden ve sonuçları itibarıyla tüm dünyayı etkileyen çatışma sürecinin ardından alınmış olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmeyi bölgesel ve küresel istikrar açısından son derece önemli buluyoruz." dedi.

Yılmaz, sosyal hesabından ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin paylaşımda bulundu.

"Geçici ateşkes süresi boyunca tarafların gerilimi tırmandıran tutumlardan uzak durmalarını, varılan mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ediyoruz. Bu sürecin bölgemizde kalıcı bir barışa vesile olması en büyük beklentimizdir.

Geçici ateşkese varılması sürecinde dost ve kardeş Pakistan’ın üstlendiği sorumluluk ve ortaya koyduğu çabayı takdir ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz.

Türkiye olarak bölgesel ve küresel barış için Cumhurbaşkanımızın istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü çok yönlü barış diplomasisini kararlılıkla devam ettireceğiz. İstikrarlı bir ülke olarak savaş sonrası dönemde de ‘’Güvenli Liman’’ vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

BURHANETTİN DURAN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi, bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin paylaşımda bulundu.

"İran, ABD ve İsrail arasında ilan edilen geçici ateşkesi, bölgesel istikrar ve küresel barış açısından önemli bir fırsat olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Bu gelişmenin, mevcut tansiyonu düşürmekle sınırlı kalmayıp kalıcı bir çözüme ve barışa kapı aralamasını temenni ediyorum. Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasi kanallarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması ve uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi, kalıcı barışın tesisinde belirleyici olacaktır."

Türkiye'nin sahip olduğu güçlü diplomasi geleneği, adil ve dengeli yaklaşımıyla her zaman barıştan yana bir tutum sergilediğini, krizlerin çözümünde güvenli bir liman olma sorumluluğunu üstlendiğini belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgesel ve küresel barışın tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini vurguladı.