Ömer Çelik: Fesih kararı bir an önce açıklanmalı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen milletvekilleriyle istişare toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, özetle şunları söyledi:

SÖZDE KALMAMALI

“Terör örgütünün bütün unsurlarıyla, tüm şubeleri ve uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshini ilan etmesi gerekmektedir. Terör örgütünün feshini ilan etmesi ve silah bırakmasıyla ortaya çıkacak süreç, çok önemli bir aşamaya işaret edecektir. Bu aşamadan sonra, bölgede terör örgütlerini vekalet savaşlarının parçası olarak kullananların emperyalist denklemlerinin bozulmasına yönelik yepyeni bir sayfa açılacaktır. Bölgemizdeki kaynamanın ve bazı çatışmaların fay hatlarını tetiklemeye yönelik tüm kötücül projelerin engellenmesi açısından son derece stratejik bir gelişme olacaktır. Bu çerçevede, terörün sona ermesine yönelik olarak terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasına dair atacağı her somut adım, yeni olumlu karşılıkları ve adımları beraberinde getirecektir. Örgütün fesih ve silah bırakma kararını bir an önce açıklaması son derece önemlidir. Sürecin mutlaka somut biçimde gerçekleşmesi, sözde kalmaması gerekmektedir. Kararın açıklanmasının ardından, bunun sahada nasıl uygulanacağı devlet kurumları tarafından takip edilecek, organize edilecek ve süreç, devlet politikası gereği Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a raporlanacaktır.

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ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli sık sık bir araya geliyor. Bütün siyasi konuların üzerinden geçiliyor. Cumhur İttifakı’nın şu anda birinci maddesi bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye sürecidir. Tabii ki bunun ele alındığını değerlendirebiliriz.”

PAKİSTAN’A SALDIRIYI KINIYORUZ

“Pakistan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz” diyen Çelik, şunları kaydetti: “Sivil alanları ve sivil yapıları, sivil kişileri hedefleyecek şekilde füzelerle ve savaş uçaklarıyla Hindistan’ın Pakistan’a yaptığı saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Tansiyonun daha fazla yükselmemesi için gereken adımların atılması gerekir. Hindistan’ın yaptığı saldırı sorumsuzca tansiyonu yükselten kışkırtıcı bir saldırıdır. Bundan sonra bölgede savaşı tetikleyecek bir tablonun ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz.”