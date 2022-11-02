Ömer Çelik: Erdoğan bir devrimcidir

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' kampanyası kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehitlik Uyanık Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Düzenlenen etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan ve partili gençler katıldı. Etkinlikte gençlere seslenen Çelik, "Cumhuriyetimiz 100'üncü yaşına giriyor ama yaş aldıkça yaşlanmıyor. Her zaman genç bir Cumhuriyete sahibiz. Cumhuriyet herkese çok yakışır ancak en çok gençlere yakışır" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİR DEVRİMCİDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Türkiye için önemli gelişmelere imza attığını söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın imza attığı en önemli devrim özgüven devrimidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Yapamayız diyenlere karşı yaparız, engelleri aşamayız diyenlere karşı aşarız ve tuzakları bozamayız diyenlere karşı bozarız demiştir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'li gençleri 'muhafazakar devrimciler' olarak nitelendirdiğini söyleyen Çelik, "Bu niteleme Türkiye'yi Türkiye yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkmak, her ne pahasında olursa olsun bu değerleri muhafaza etmek ve aynı zamanda Türkiye'nin önündeki engelleri devrimci tavırla ve gereken reformları gerçekleştirerek aşmasını sağlamak anlamına gelmektedir" dedi.

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'HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR'

"Bugün burada farklı mezheplerden, farklı aidiyetleri olan ve farklı düşünceler taşıyan arkadaşlarımız olabilir. Herkesin başımızın üstünde yeri var" diyen Çelik, "Türkiye 100 yılını inşa ettiğimiz bu dönemde 2023 seçimlerinde şunu yüksek sesle söylemeliyiz: 'Kuşkusuz hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" açıklamalarında bulundu.

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'TAHIL ANLAŞMASINDA EN BÜYÜK PAY SAHİBİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR'

"Aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir kriz yok" diyen Çelik, "Türkiye'nin ne konuma geldiğini Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik performansta görüyorsunuz. Bundan 3-4 sene evvel dünyada bir gıda krizi, bir enerji krizi yaşanacak deseniz herkes açısından çok şaşırtıcı olurdu ama bakın Rusya'yla yapılan tahıl anlaşması olmasaydı dünya gerçekten bir açlık kriziyle karşı karşıya kalacaktı. Hem sayın Putin'in hem sayın Zelenski açıkça ifade ediyorlar ki; bu anlaşmanın gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır. Bakın geçen gün Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldığını açıkladı. Dün sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüştü ve bugün saat 12.00'den itibaren bu görüşmenin üzerine tahıl sevkiyatı tekrar başladı. Demek ki dünyanın, dünyadaki bu krizlerle muhatap olanların şunu öğrenmesi gerekiyor, diplomasinin kilitlendiği çözümlerin bittiği yerde çözümün adresi Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'dir" diye konuştu.

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Çelik, konuşmalarının ardından etkinliğe katılan gençlere nohut pilav ikram etti ve daha sonrasında gençlerle hediyeler dağıttı.