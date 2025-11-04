AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakımız yoluna devam ediyor

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 13:25

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhur İttifakı ile ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhur İttifakı’mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamada bulundu. Çelik mesajında "Cumhur İttifakı’mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

"BÜNYEMİZİ SAĞLAM TUTARAK GELECEĞE İLERLİYORUZ"

İşte Ömer Çelik'in paylaşımı:

Cumhur İttifakı’mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor.

Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir.

Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkemizi en yüksekte tutuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz.

Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür.

