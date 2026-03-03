CNN Türk ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasına alınmasına peş peşe tepkiler

Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 13:51
CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman Tel Aviv'de canlı yayın sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasına siyasilerden peş peşe tepkiler geldi.
CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman Tel Aviv'de son durumu anlatırken bir anda yanlarına bir İsrailli güvenlik gücü gelerek önce kamerayı eliyle kapatmak istedi. Ardından kamera kadrajdan çıktı ve canlı yayın kesildi. Yayının kesilmesi sonrası CNN Türk ekibi, gözaltına alındı.
Yaşanan gelişmeye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan peşe peşe tepki geldi.
"GAZETECİLERİN BİR AN EVVEL SERBEST BIRAKILMASI GEREKİR"
Yaşanan gelişmeye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir." dedi.
İşte Çelik'in paylaşımı:
İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır.
Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VURULMUŞ AÇIK BİR DARBEDİR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.
Acar X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Gerçekler karşısında köşeye sıkışan İsrail, çaresizliğini bugün Tel Aviv’de sergilediği zorbalıkla bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Görevi başında, halkın haber alma hakkı için çalışan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın canlı yayın sırasında gözaltına alınması; basın özgürlüğüne vurulmuş açık bir darbedir.
Hangi engeli koyarsanız koyun, ne mazlumun çığlığını ne de sahadaki hakikati dünyadan gizleyebileceksiniz. Gerçeğin sesini kısmaya hiçbir gücün nefesi yetmeyecek.
Bu hukuksuz müdahaleye maruz kalan basın emekçilerimize ve CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce kardeşlerimizin serbest bırakılmaları için süreci hassasiyetle takip ediyoruz.