CNN Türk ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasına alınmasına peş peşe tepkiler

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman Tel Aviv'de son durumu anlatırken bir anda yanlarına bir İsrailli güvenlik gücü gelerek önce kamerayı eliyle kapatmak istedi. Ardından kamera kadrajdan çıktı ve canlı yayın kesildi. Yayının kesilmesi sonrası CNN Türk ekibi, gözaltına alındı.

Yaşanan gelişmeye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan peşe peşe tepki geldi.

"GAZETECİLERİN BİR AN EVVEL SERBEST BIRAKILMASI GEREKİR"

Yaşanan gelişmeye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir." dedi.

İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır.

Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VURULMUŞ AÇIK BİR DARBEDİR"

