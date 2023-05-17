Almanya'da 2 gazeteciye gözaltı... Alman elçi Dışişlerine çağrıldı

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Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün (17 Mayıs) gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz.

Terör örgütü FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz.

"KASITLI BİR EYLEM"

Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının sözkonusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz.

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Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Konuya ilişkin olarak Almanya’da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de iletilmektedir.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Almanya'da 2 Türk gazetecinin gözaltına alınmasına yönelik siyasilerden peş peşe tepkiler geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyoruz. FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya’nın dikkate alması gereken budur…

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ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ: Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ terör örgütü mensuplarının şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum.

Almanya’nın bu tutumu teröristleri koruma altına alıp,haber verme görevini yerine getiren gazetecilere yönelik kabul edilemez bir tutumdur. Almanya’nın basın özgürlüğüne yönelik bu tutumunu kınıyor, gazetecileri derhal serbest bırakmaya davet ediyorum.