HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 Ağustos ülkemizdeki güçlü siyaset için yeni bir dönüm noktası

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 12:22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X paylaşımı şöyle:

10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor.

