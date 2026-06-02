Ömer, 3 gündür aranıyor... Serinlemek için girdiği çayda kaybolmuştu

Haberin Devamı

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Ömer Alptekin, 31 Mayıs’ta saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı’na girdi.



Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alptekin’in bulunması için çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı.