İlber Ortaylı'nın vasiyeti yerine getirildi | Yıllar önce etkilenip ondan istemişti

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti ortaya çıktı. Üsküdar Çinili Camii'nin imam hatibi olarak görev yapan Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu seladan etkilenen Ortaylı, Şahin'le tanışmak istedi. Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi.

"ÖLÜRSEM SELAMI SEN VER"

Bunun üzerine Ortaylı Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı. Yıllar sonra ortaya çıkan bu unutulmaz anı, hem Ortaylı'nın hem de Şahin'in sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

13 Mart'ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya'da bir camide selayı okudu.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden, akademisyenlerinden ve entelektüellerinden biridir. Özellikle Osmanlı tarihi, diplomasi tarihi ve imparatorluklar üzerine yaptığı çalışmalarla hem akademik çevrelerde hem de geniş kamuoyunda büyük saygınlık kazanmıştır.

1947 yılında Bregenz kentinde doğan Ortaylı’nın ailesi Kırım Tatarı kökenlidir. Ailesi daha sonra Türkiye’ye göç etmiş ve Ortaylı çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye’de geçirmiştir. Eğitim hayatına Türkiye’de devam eden Ortaylı, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Tarih alanına olan ilgisi ve akademik yeteneği sayesinde kısa sürede akademik kariyerine yönelmiş ve özellikle Osmanlı yönetim sistemi, yerel idareler ve diplomasi tarihi üzerine yoğunlaşmıştır.

Akademik hayatı boyunca Türkiye’nin önemli üniversitelerinde görev yapan Ortaylı, uzun yıllar boyunca öğrenci yetiştirmiş ve tarih disiplinine önemli katkılar sunmuştur. Bir dönem Galatasaray Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde ders vermiştir. Akademik çalışmalarının yanı sıra, tarih bilgisini toplumun geniş kesimlerine ulaştırma konusunda da önemli bir rol üstlenmiştir.

2005 yılında İstanbul’un en önemli tarihî mekânlarından biri olan Topkapı Sarayı Müzesi’nin müdürlüğüne getirilen Ortaylı, bu görevini 2012 yılına kadar sürdürmüştür. Bu süreçte müzenin uluslararası tanıtımına ve bilimsel çalışmalarına önemli katkılar sağlamıştır.

İlber Ortaylı yalnızca akademik makaleleriyle değil, aynı zamanda popüler tarih kitaplarıyla da geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve kültürel yapısını anlatan eserleri, tarih meraklıları için önemli başvuru kaynakları arasında yer alır. Aynı zamanda televizyon programları, konferanslar ve söyleşiler aracılığıyla tarihi anlaşılır ve ilgi çekici bir dille anlatması, onun toplumda geniş bir tanınırlık kazanmasını sağlamıştır.

Çok sayıda yabancı dil bilen Ortaylı, farklı kültür ve tarih anlayışlarını karşılaştırmalı biçimde ele alan çalışmalarıyla da dikkat çeker. Disiplinler arası yaklaşımı ve güçlü anlatım tarzı sayesinde Türkiye’de tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Günümüzde de akademik çalışmalarına, konferanslarına ve yazılarına devam eden İlber Ortaylı, Türkiye’de tarih alanının en etkili ve saygın isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.