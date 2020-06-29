‘Olur olur bal gibi olur’la başladı

46 YILDIR ECZACIYIM

Sizi tanıyalım, kimdir Semra Kartal?

Semra Kartal: 1952 Iğdır doğumluyum. Eskişehir’de Eczacılık Fakültesi’ni bitirdim ve 1974 yılında mezun oldum. Üç yıl bekar olarak Iğdır’da eczacılık yaptım. Üç yılın ardından evlendim, Van’a gittim ve orada eczanemi açtım. Pandemiden dolayı mart ayından bu yana Ankara’dayım. Çarşamba günü Van’a gideceğim. İrfan milletvekili seçilince Van’daki düzeni bozmadık ancak epey zorlanıyoruz. İrfan seçildiğinden bu yana tek kalıyorum Van’da. Oğlum, kızım Ankara’da. Kısmet olursa önümüzdeki günlerde Van’daki eczanemi kapatıp Ankara’ya taşınacağım. Van’daki çalışanlarımın biri 32 yıldır diğeri 18 yıldır yanımda, evlatlarım gibiler, ben de çok üzülüyorum ama bir düzen kurmam gerekiyordu. Ankara’da eczane açıp çalışmaya devam edeceğim. 46 yıldır eczacıyım. Mesleğimi çok seviyorum. Korona zamanında iyice anladım, evde oturamam.

Nasıl tanıştınız?

Semra Kartal: Görücü usulü tanıştık. Aileler birbirini tanıyordu. İlk kez dayısının nişanında karşılaşmışız. Halay çekiyorduk, İrfan da tam benim karşımdaydı. İrfan’a benden bahsedilmiş ama benim haberim yok tabii. Bir akşam eczanede nöbetçiyim. Kalfalar eczanede, müşterilerin biri geliyor diğeri gidiyor. İrfan geldi, normal bir vatandaş gibi. Ben masamda oturuyorum, biraz sohbet ettik. İrfan’ı ikinci görüşümde ise yanında babam vardı. Eczaneye gelmişlerdi birlikte. Onlar sohbet ediyor, ben uzaktan onları izliyordum. Radyoya takıldı kulağım. Hemen bir şarkı tuttum ve ‘Çalacak şarkı benim şansım olsun.’ Hangi şarkı çalsa beğenirsiniz? “Olur olur, bal gibi olur” başladı. İnanın böyle karar verdim. Aile razı olunca da evlendik. Çok şükür 41 yılımızı bitirdik.

SOYADIMIZ KARTAL AMA EVDE KUZUYUZ

İrfan Kartal: Bir avukat abimiz, büyüğümüz emir verircesine, ‘Gideceksiniz Iğdır’da Cihangir Turan’ın kızını alacaksınız’ dedi. Biz de bu tavsiyeyle gittik. Sene 1977. Tabii ben biliyordum, o nedenle halayı daha da dikkate aldım. En uzun halayda kalma günümdü. Halay hayatımızı değiştirdi. Torunun biri dedeye soruyor, ‘Dede, siz nasıl tanıştınız, elektriklenme oldu mu?’ Ben de diyorum ki, ‘Bizim zamanımızda elektrik yoktu. Gaz ocağı vardı.’ Kadere, kısmete inanmak lazım. Soyadımız Kartal ama evde kuzuyuz.

Kuzu gibi midir eşiniz evde gerçekten?

Semra Kartal: Hayır, değil. Takdir edersiniz ki hep olmayan şekliyle yansıtılır. Kuzu gibi değil; hiçbir erkek de ‘kuzu gibiyim’ demez. Olmadığı için rahatlıkla söyler. Çok sabırlıdır ama sabrını taşırırsanız da kuzuluğun esamesi okunmaz.

BEN TEZ CANLIYIM, O SABIRLI

Birbirinizi anlatmanızı istesek, neler söylersiniz?

Semra Kartal: İrfan sevecendir, çok özverilidir. Saygılı, aşırı yardımseverdir. Bir işi kesinleştirmeden asla konuşmaz. ‘İrfan ne olacak’ dersiniz; ‘Bakarız, iyi olacak inşallah’ der. Yıllarca böyleydi. Son dakikaya kadar bekler, söylemez. Ben tez canlıyım, o alttan alır, sabırlıdır. Verdiği sözü yerine getirmek için canla başla çalışır. Yapamayacağı bir şey için kesinlikle söz vermez.

İLİŞKİLERİ GÜÇLÜDÜR

İrfan Kartal: Gerçekten ilişkileri güçlüdür. Eczanede ayrı bir hali vardır. ‘Semra Hanım buradaysa bir çay içelim, sohbet edelim’ diye bekleyenlerin sayısı da az değildir. Herkesi dinler. Bir Vanlıdan daha çok Vanlı olmuş, çevre edinmiştir.

Fala inanma falsız kalma

Semra Kartal yakın çevresinde kahve falına bakmasıyla ün salmış. ‘Fala inanma, falsız kalma’ demişler. Bu fırsatı kaçırmak olmazdı, biz de kahvelerimizi içtik, dileklerimizi diledik, kapattık fincanlarımızı.

ÜNİVERSİTEYE GİDEN İLK KIZ BENİM

70’li yıllar, zor bir coğrafya... Üniversiteyi kazandığınızda neler yaşandı?

Semra Kartal: Annem Bayburtlu, babam Iğdır aşirettir. Babam, Cihangir Turan, Iğdır’ın kanaat önderlerindi. Çevrede iyi tanınan, sözü geçen, kavgalara son veren bir insandı. Biz üç kız kardeşiz. Doğu’da hele de aşiretlerde erkek çocuk olmazsa olmazdır. Hatta rahmetli babama hep baskı yaptılar, ‘Evlen, oğlun olsun’ diye. Ve babam her zaman, ‘Allah oğlu olanların oğlunu bağışlasın. Benim üç kızımı da bana’ dedi. Ailem, özellikle de babam eğitim hayatımda çok destek oldu. Iğdır’da üniversiteye giden ilk kız bendim. Benim üniversiteye gidişimin ardından herkes babamı örnek aldı, ‘Cihangir kızını üniversiteye şehir dışına gönderdi’ dediler.

BABAM IĞDIR’DA CHP’NİN KURUCUSUYDU

Van’da seveniniz çokmuş anladığımız kadarıyla. Sizi de siyasette görür müyüz?

Semra Kartal: Siyaseti aslında çok seviyorum. Babam Iğdır’da CHP kurucularındandı. Yıllarca bizim ev doldu taştı. Iğdır’a gelip de bizim eve gelmeyen vekil, bakan yoktu. Eczanem dolar taşardı. Eski CHP’liydim. Bir seçimde evde oturuyorum, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik aradı, ‘Bu seçimde oyunuzu istiyorum’ dedi. Özür dileyerek, ‘Ben atadan dededen CHP’liyim elim gitmez. Yine de teşekkür ederim aradığınız için’ dedim. Sen misin büyük konuşan? AK Parti’ye ilk oyumu İrfan ile birlikte verdim. İrfanlar kökten Adalet Parti’liydi, bizimkiler kökten CHP’liydi.

Sudoku tutkusu İrfan Kartal yaklaşık 15 yıldır hemen her gün sudoku çözüyor. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda birkaç kez ilk 10’a girmiş.



ECZANEM İL BAŞKANLIĞI GİBİYDİ

Müteahhitlikten siyasete... Milletvekilliği evinizde nasıl karşılandı?

Semra Kartal: Ailenin tüm düzeni değişti. Seçim konuşulmaya başlandı. Ben ‘İrfan yine öyle bir faaliyete girişecek. Allah’ım kim istiyorsa onun kapısına gitsin, benim kapıma gelmesin’ dedim. Ben böyle konuştukça İrfan’dan hiç ses çıkmıyor. Aday olduğunu da korkarak söyledi. Oğluma söylemiş Samsun’dayken. ‘Annenin haberi olmasın. Başvuruları yapalım, resmiyet kazansın ondan sonra söyleyelim’ demiş. Eczanem ile AK Parti’nin il binası karşılıklı. Seçim dönemi il binasında İrfan’ı göremeyen, ‘Yenge şunu bir iletir misin?’ diyen, benim eczaneme geliyordu. Seçim döneminde il başkanlığının bir şubesi gibi çalıştım.

MECLİS’TEKİ YEDİNCİ KARTAL

İrfan Kartal: Benim ilk dönemim ama ailede Meclis’e giren yedinci Kartalım. Kartal ailesi, 46 yılında amcam Kinyas Kartal’dan bu yana Meclis’te. Biz kendimizi mecbur hissediyoruz. Van’a hizmet etmek için çabalıyoruz.

‘KREDİ KARTIMI ÖDER MİSİN’

Seçim çalışmalarına katıldınız mı?

Semra Kartal: Seçim çalışmalarına katılmadım. Sadece tek bir gece üç ev gezdim. Oy istemek dünyanın en zor işiydi benim için. Vekilliğin bir kazancı da olmadı. İrfan hâlâ ‘Semra kredi kartı borcumu öder misin?’ diye beni arıyor.

Vakit mi yok kredi kartlarını ödeyecek?

İrfan Kartal: Cep olarak yardım etti. Semra hanımı da eczaneyi de maddi olarak sıfırladık. Bizim de imtihanımız bu. Allah ben bunu yapabiliyorum diye vermiş. İnsanların en hayırlısı faydalı olandır.

Semra Kartal: Seçimi kazandığı akşam ben nöbetçiyim. İl binası karşıda, seçim otobüsünü de çekmişler hemen eczanenin yanına. Benim üzerimde beyaz önlük, işimin başındayım. Sonuçlar geldi, İrfan’ın kazandığı kesinleşti. Diğer hanımlar koştu gitti, ben eczanemin önünden izledim. Gidip otobüse çıkayım, yanında durayım yok; görev yerimi terk etmedim.

İrfan Kartal: İl başkanımız Semra’ya bakarak anons etti: ‘Semra ablamız çıkardı sizi buraya.’ Aşiretten çok oy aldım ama Semra’nın da kazanmamızda rolü büyük.

Kartal çifti oğulları Yekta Özgür (sağda), kızları Özlem Erdem, damatları Mircan Erdem ve 11 yaşındaki torunları Bedirhan ile birlikte.