Ölümüne takla

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YAZIN kavurucu sıcakların yaşandığı Adana ve Mersin’de her yıl onlarca kişi serinlemek için girdiği sulama kanallarında boğularak can veriyor. Sadece Adana’da son 10 yılda çoğu çocuk, 200’ü aşkın kişi kanallarda boğuldu. Bu acı tablo ve tüm önlemlere rağmen kanallara girilmesinin önüne geçilemiyor. Özellikle kent merkezinden geçen kanalların çevresi tel örgülerle kapatılıp, ‘Yüzmek tehlikeli ve yasak’ yazılı uyarı tabelaları asılırken, polis ekipleri de sürekli bölgede devriye gezerek suya giren çocukları uyarıyor.

Birbirlerine meydan okuyorlar

TEHLİKELİ AKIM

Kanallarda tehlikeye aldırış etmeden yüzen gençler arasında, sosyal medyada meydan okuma akımı başladı. Adanalı ve Tarsuslu gençler, hayatlarını hiçe sayarak sulama kanallarına atlayış yapıp çektikleri videolarla da birbirlerine ölümüne meydan okuyor. Videolarda gençler, ‘Ölümüne meydan okuyorum, ölümüne yüzelim, gelin buradan atlayın da görelim, ben suyun ayarlarıyla oynayan adamım, kendine güvenen varsa boğmacasına yüzelim, 3 metrelik boyunla sana Tarsus’u yedirmeyiz, ben bu dünyaya bir kez geldim, bir daha rüşvet verseler gelmem, her dakika sahnedeyiz Adana ile başa çıkamazsınız, gelin buralarda yüzün’ gibi ifadeler kullanıyor. Bazı görüntülerde de gençlerin kanalda yüzerken birbirlerini şaka amaçlı suya batırıp çıkardığı görülüyor.

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EĞLENİYORUZ KORKMUYORUZ

ADANA’nın Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında yüzen İbrahim Demirbaş (14) sosyal medyada meydan okumaları izlediğini ve bu durumun hoşuna gittiğini söyledi. İlk etapta dostluk çerçevesi içinde herkesin birbirine meydan okuduğunu dile getiren Demirbaş, “Biz Adana’da 81 ile meydan okuyoruz. Korkmuyoruz” diye konuştu.