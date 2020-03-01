Ölümüne kulaç

Çoğunluğu Afrikalı olan çok sayıda göçmen, sırt çantaları ve kucaklarında çocuklarıyla Çanakkale’nin Ayvacık ve İzmir’in Dikili ilçelerinden lastik botlara atlayıp Yunan kıyılarına doğru yola çıktı. Önceki gün başlayan göç dün sabah saatlerinde lodosun şiddetini artırmasına rağmen devam etti. Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisinde sabah saatlerinde 30 kişilik bir grup sığınmacı, şişme botla denize açıldı. Yaklaşık 15 dakikalık yolculuktan sonra Yunan sahil güvenlik gemisi tarafından durdurulmaya çalışılan bot, ‘dur’ ihtarlarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Yunan sahil güvenlik gemisinden indirilen lastik bot tarafından da durdurulmaya çalışılan düzensiz göçmen botu tüm müdahalelere rağmen Midilli Adası’na ulaştı.