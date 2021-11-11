Ölümüne kaçış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
EYT’lilere formül arayışıEYT’lilere formül arayışı#EYT
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Pjanic, Barcelonaya dönecek mi Yeni karar...Pjanic, Barcelona'ya dönecek mi? Yeni karar... #Miralem Pjanic
Yunan Başbakanının yalanını yüzüne vurdularYunan Başbakanı'nın yalanını yüzüne vurdular!#Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktıErdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Altın tutulamıyor Rekor üstüne rekor geliyorAltın tutulamıyor! Rekor üstüne rekor geliyor#Altın
Dünya derin bir nefes aldı... Ve ilk adım atıldıDünya derin bir nefes aldı... Ve ilk adım atıldı!#ABD
Dünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadıDünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadı#Mustafa Kemal Atatürk
Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon olduAtatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu#Atatürk
200 milyonluk pişti200 milyonluk pişti#Feryal Gülman
Akar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisiAkar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisi#Hulusi Akar
Elon Musk harekete geçti Satış furyası resmen başladıElon Musk harekete geçti! Satış furyası resmen başladı#Elon Musk
Aşk iddialarına yanıt verdi Birlikte eğlenmişlerdi... Arkadaş ortamında...Aşk iddialarına yanıt verdi! Birlikte eğlenmişlerdi... "Arkadaş ortamında..."#Jose Sosa
Gözlerinin içi gülüyor'Gözlerinin içi gülüyor'#Gökçe Bahadır
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil CNN Türkte... Projenin maliyetini ve bitiş tarihini açıkladıTUSAŞ Genel Müdürü Kotil CNN Türk'te... Projenin maliyetini ve bitiş tarihini açıkladı#Temel Kotil
HABERLERGündem Haberleri

Ölümüne kaçış

#İstanbul#Filistinli#Almanya
Ölümüne kaçış

Almanya hayali kuran 4 Filistinli Arnavutköy’de dehşeti yaşadı.

Haberin Devamı

İSTANBUL Arnavutköy’de, 8 Kasım günü sabah 08.50’de, yerde acı içinde yatan 2 kişiyi görenler yardıma koştu. 2 kişiden birinin bacakları ve beli, diğerinin ise bacakları ve bir kolunun kırıldığı fark edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 3 katlı binanın 2’nci katındaki balkondan 4 kişinin atladığı, 2’sinin yaralanmadan kaçtığı tespit edildi. Yaralanan Filistin uyruklu Omar el Hasan ve Hüseyin el Bedevi ifadelerinde 1 hafta önce Filistinli arkadaşları Halit Hasan ve Macit Hasan ile Taksim’de dolaştıkları sırada Suriye uyruklu 4 kişiyle tanıştıklarını anlattı. Almanya’ya gitme hayallerini anlattıkları Suriyeli 4 kişinin, kendilerini Arnavutköy’deki eve getirdiğini söylediler.

1 HAFTA BOYUNCA İŞKENCE

Arnavutköy’deki eve geldiklerinde, Filistinli 4 arkadaşın el ve ayaklarını bağlayan Suriyeliler, 1 hafta boyunca işkence yaptı. Rehin tuttukları 4 kişinin Filistin’deki ailelerinden de 10 bin dolar fidye istediler. Filistinli 4 arkadaş, kendilerini rehin tutan Suriyelilerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 2. kattaki evin balkonundan sokağa atladı. Sokağa atlayan 4 Filistinli’den 2’si yaralanırken, diğer 2’si kaçtı. Filistinlilere işkence yapan 4 Suriyeli ise park halindeki 2 araca binerek olay yerinden kaçtı. Polisin soruşturması sürüyor.

Haberin Devamı

2. KATTAN ATLADILAR

ARNAVUTKÖY’de, 3 katlı binanın 2’nci katındaki balkondan atlayan 4 kişiden 2’sinin yaralanmadan kaçtığı tespit edildi. 2 yaralı Filistinlinin ise yerde acı içinde kıvrandıkları o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. 4 Filistinlinin 1 hafta boyunca tutulduğu evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, teleskopik cop, seyyar kamera, toplamda 810 Türk Lirası ve 20 dolar para ele geçirildi.

Polis şimdi her yerde işkenceci 4 Suriyeli ile kaçan 2 Filistinliyi arıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Filistinli#Almanya

BAKMADAN GEÇME!

Travis Scottın ilk vukuatı değilmiş 8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu | 9 SORU 9 YANIT

Travis Scott'ın ilk vukuatı değilmiş! 8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu? | 9 SORU 9 YANIT

#Travis Scott
Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışı

Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışı

#EYT
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...

Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...

#Çağla Büyükakçay