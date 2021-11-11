Ölümüne kaçış

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İSTANBUL Arnavutköy’de, 8 Kasım günü sabah 08.50’de, yerde acı içinde yatan 2 kişiyi görenler yardıma koştu. 2 kişiden birinin bacakları ve beli, diğerinin ise bacakları ve bir kolunun kırıldığı fark edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 3 katlı binanın 2’nci katındaki balkondan 4 kişinin atladığı, 2’sinin yaralanmadan kaçtığı tespit edildi. Yaralanan Filistin uyruklu Omar el Hasan ve Hüseyin el Bedevi ifadelerinde 1 hafta önce Filistinli arkadaşları Halit Hasan ve Macit Hasan ile Taksim’de dolaştıkları sırada Suriye uyruklu 4 kişiyle tanıştıklarını anlattı. Almanya’ya gitme hayallerini anlattıkları Suriyeli 4 kişinin, kendilerini Arnavutköy’deki eve getirdiğini söylediler.

1 HAFTA BOYUNCA İŞKENCE

Arnavutköy’deki eve geldiklerinde, Filistinli 4 arkadaşın el ve ayaklarını bağlayan Suriyeliler, 1 hafta boyunca işkence yaptı. Rehin tuttukları 4 kişinin Filistin’deki ailelerinden de 10 bin dolar fidye istediler. Filistinli 4 arkadaş, kendilerini rehin tutan Suriyelilerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 2. kattaki evin balkonundan sokağa atladı. Sokağa atlayan 4 Filistinli’den 2’si yaralanırken, diğer 2’si kaçtı. Filistinlilere işkence yapan 4 Suriyeli ise park halindeki 2 araca binerek olay yerinden kaçtı. Polisin soruşturması sürüyor.

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2. KATTAN ATLADILAR

ARNAVUTKÖY’de, 3 katlı binanın 2’nci katındaki balkondan atlayan 4 kişiden 2’sinin yaralanmadan kaçtığı tespit edildi. 2 yaralı Filistinlinin ise yerde acı içinde kıvrandıkları o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. 4 Filistinlinin 1 hafta boyunca tutulduğu evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, teleskopik cop, seyyar kamera, toplamda 810 Türk Lirası ve 20 dolar para ele geçirildi.

Polis şimdi her yerde işkenceci 4 Suriyeli ile kaçan 2 Filistinliyi arıyor.