Ölümüne eğlence! 3 kişi gözaltına alındı...

Gemlik ilçesi Kumla sahiline pazar akşamı gelen davullu ve zurnalı müzisyenler, mini konser verdi. Müziği duyan sahildeki onlarca kişi ise oynamak için grubun etrafına toplandı.

Müzik eşliğinde oynayan kalabalığın, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, tedbirleri hiçe sayanlara tepki gösterdi.

MÜZİSYENLER GÖZALTINDA

Bursa Gemlik'teki Kumla sahilinde, onlarca kişinin davul ve zurna eşliğinde oynadığı anlardan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Sahilde çalan müzisyenlerin, aynı aileden Murat D., Saliha D. ve Çağrı D. olduğu belirlendi. Evlerine yapılan baskınla 3 kişi gözaltına alındı. Murat D.'nin, emniyete götürülürken yanına davulunu da aldığı görüldü.

Polis, 3 kişiye 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan 900'er liralık para cezası uyguladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.