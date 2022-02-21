Ölümüne drift

Haberin Devamı

Çekmeköy-Şile Otoyolu yan yolu önceki gün 3 araç tarafından kapatıldı. 34 JOR 58 plakalı otomobilin sürücüsü ise onlarca sürücünün gözü önünde drift attı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüleri izleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri sürücü B.O.’yu gözaltına aldı. 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanan B.O.’nun ehliyetine de 2 ay süre ile el koyuldu. Ayrıca trafiği yavaşlattığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne de ‘araçlarını başka araçların geçişini engelleyecek ve rahatsız edecek şekilde gereksiz yavaşlatmak’ maddesinden 196’şar lira idari para cezası uygulandı.