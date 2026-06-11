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Ölümündeki iddialar gündem olmuştu: Irmak öğretmen memleketinde toprağa verildi

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#Irmak Öğretmen#İzmir Torbalı#Ağrı
Ölümündeki iddialar gündem olmuştu: Irmak öğretmen memleketinde toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 15:18

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan’ın (24) cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Irmak öğretmenin ölümünün ardından sosyal medyada mobing ve şikayet iddiaları gündeme gelmişti.

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Olay, 9 Haziran'da Abide Mahallesi Bey Sitesi'nde meydana geldi. Soğanlıtepe İlkokulu'nda şubat ayında anasınıfı öğretmeni olarak göreve başlayan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ölümündeki iddialar gündem olmuştu: Irmak öğretmen memleketinde toprağa verildi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Koparan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Koparan'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi İzmir'e getirildi. Öte yandan, Koparan'ın ölümlüyle ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Ölümündeki iddialar gündem olmuştu: Irmak öğretmen memleketinde toprağa verildi

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SEVENLERİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Koparan için Torbalı ilçesindeki Sultan Abdülhamit Camii'nde bugün öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, ikiz ablaları Raziye Türen ve Rabia Bayraklı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede hayatını kaybeden Koparan'ın anne ve babası ile yakınları gözyaşı döktü.

Ölümündeki iddialar gündem olmuştu: Irmak öğretmen memleketinde toprağa verildi

2 yıldır Ağrı'da görev yaptığı belirtilen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi. 

Ölümündeki iddialar gündem olmuştu: Irmak öğretmen memleketinde toprağa verildi

Ölümündeki iddialar gündem olmuştu: Irmak öğretmen memleketinde toprağa verildi

 

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#Irmak Öğretmen#İzmir Torbalı#Ağrı

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