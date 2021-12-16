Ölümün tanığı

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ANKARA Kızılcahamam’da 7 Kasım 2020 günü lise öğrencisi Gamze Açar (17), iş görüşmesine gittiği Kızılcahamam’da bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan aşağıya atılarak öldürülmüştü. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızı iş görüşmesi vaadiyle kandırdığı iddia edilen sanık Rıza Doğan ve kardeşi Mehmet Doğan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında, Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Sanıkların yargılaması sürerken, mahkeme, olayın önemli tanıklarından, otelin halkla ilişkiler sorumlusu Özlem E.’nin ifadesinin alınmasına karar vermişti. Özlem E., Gaziantep 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Kasım 2021 tarihinde verdiği ifadesinde özetle şunları anlattı:

SAAT SAAT ANLATTI

“Ben 7’nci kattaydım, sanıklar 5’inci katta kalıyordu. Sabah 08.00’e doğru ben bir çığlık sesi duydum ama fazla önemsemedim, ardından daha şiddetli ve daha korkulu ikinci bir çığlık sesi duydum, ikinci çığlık sesini duyduktan sonra pencereden sağa sola baktım, geri içeriye girdim. Bu sırada ben üçüncü çığlık sesini duydum, yine baktım kimse yoktu, çığlık seslerinin şiddeti de gitgide artıyordu. Ardından dördüncü çığlık sesini duydum, en yüksek çığlık sesi buydu ve haykırır gibiydi. Melike’ye sordum ‘Sen duydun mu?’ diye, Melike de duyduğunu söyledi, ardından biz müziği kapattık ve o sırada hatta Melike ile aramızda ‘Birisi aşağıya atlamasın’ diye şakalaştık. Bu cümleden hemen sonra pat diye bir ses duyduk. Pencereden aşağıya baktığımızda yerde yatan bir kadın gördük.



Ben pencereden dışarıya kafamı çıkardığımda iki tane erkek sesi duydum. Birinci erkek sesi ‘Kızı attık, şimdi başımıza kalacak, polisler gelir bizi alır götürür’ diye bir şeyler söyledi. Diğer erkek sesi de ‘Saçmalama oğlum. Gökbay Bey bizi kurtarır, bir o... için başımız yanmaz, zaten dün geldi, odada ne olduğunu kimse bilmiyor’ şeklindeydi.

KANAMASI ARTTI

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Ardından pencereden aşağıya bakarken gri eşofmanlı Emre Eker’in kızı yerden kucağına aldığını, birkaç adım götürdükten sonra yere düşürdüğünü gördüm. Ardından Emre’nin yanına kim olduğunu bilmediğim bir başka şahıs geldi. Ben bu şahsın kim olduğunu bilmiyorum ama görsem tanırım. Bu şahıs, Emre’ye ‘Niye kaldırıp düşürdün kızı, şimdi kanaması da arttı, ne olacak!’ diye bağırdı. Daha sonra saat 09.15 gibi ambulans geldi ve kadını alıp götürdü. Emre ve diğer şahıs da ambulansa bindiler ve gittiler. Kızın bedeni ilk yerde dururken yüzüstü vaziyetteydi daha sonra Emre Eker alıp yere düşürdükten sonra sırtüstü yere düştü.”

‘TEHDİT EDİLDİM’

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Olaydan sonra yaşadıklarına da değinen Özlem E., “Ben ilk pencereden baktığımda kızın ayakkabılarının ayağında olmadığını, kendisinden birkaç metre uzakta dağınık şekilde durduklarını gördüm. Ben bu olaydan dolayı tanıklık yapmamam için tehditler aldım. Gökbay Bey’in (Otel sorumlusu) beni tehdit ettiğini Kızılcahamam karakoluna söyledim, ama işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyorum”

dedi.