Ölümün sorumlularına tazminat davası

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 07:00
İstanbul’da yaşayan Şerafettin Özevin (19), Şişli’deki bir eczanede çalışıyordu. Özevin, 3 Eylül 2020 tarihinde para bozdurmak için eczaneden çıktı. Özevin, caddede yürürken üzerine 10 katlı bir otelin teras katına yapılan sürgülü cam düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen camın başına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan Özevin, hastanede yaklaşık 9 gün verdiği yaşam savaşını kaybetti. Özevin’in ailesi sorumlular hakkında dava açtı.
Cam takma işlemini gerçekleştiren Burhan Ertekin ile Çetin Başkabak hakkında ‘taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan mahkûmiyet kararı verildi. Aile, ceza davasının ardından bu defa oğullarının ölümünden sorumlu cam takım işini üstlenen Meliha Ertekin, Burhan Ertekin ve Çetin Başkabak ile kazanın gerçekleştiği otel ve otel işletmecisi Mehri Moazzenkhoshelhan hakkında 620 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.