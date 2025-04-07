Ölümün sorumlularına tazminat davası

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Cam takma işlemini gerçekleştiren Burhan Ertekin ile Çetin Başkabak hakkında ‘taksirle bir kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan mahkûmiyet kararı verildi. Aile, ceza davasının ardından bu defa oğullarının ölümünden sorumlu cam takım işini üstlenen Meliha Ertekin, Burhan Ertekin ve Çetin Başkabak ile kazanın gerçekleştiği otel ve otel işletmecisi Mehri Moazzenkhoshelhan hakkında 620 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.