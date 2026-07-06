Ölümün kıyısından dönen eşinin mücadelesini kitaplaştırdı

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Gazeteci Elvan Ezber, Willis Poligonu "Hayat" isimli ilk kitabını çıkarmanın heyecanını yaşıyor. Ezber’in bir yıllık süreçte kaleme aldığı ve üçlemeden oluşan kitabın ilki Willis Poligonu Hayat’ın konusu ise yaşadığı rahatsızlık sebebiyle ölümden dönen eşi. Ezber’in eşi Derya, geçen yıl peş peşe iki beyin kanaması ve menenjit geçirmiş uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Kitapta da bu süreçte hastalık sebebiyle eşler arasında yaşanan psikolojik, sosyolojik durumlar ele alındı.

EŞİNİN BEYNİNİ KİTAP KAPAĞI YAPTI

İki gün zihin kaybı yaşayan ve ölümün sınırlarında dolaşan Derya’yı hayatta tutan ise 20 yıl önce ölen babasının sevgisiydi. Eşinin babasına olan bağlılığını fark eden Elvan, ona babası gibi davranarak onun iyileşmesini sağladı. İsmini rahatsızlığın kaynağı olan beynin Willis Poligonu bölgesinden alan kitabın kapağında yer alan beynin MR görüntüsü ise Derya’nın kendisine ait.

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OKUYANLAR HEM ÜZÜLECEK HEM ŞAŞIRACAK

Eşiyle aynı kitabın kahramanı olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Elvan Ezber, "Eşimle birlikte zorlu bir hastane süreci geçirdik. İyileştikten sonra da bu zor günleri hem hatıra kalması hem de unutmamak için kitaplaştırmaya karar verdik. Eşim anlattı ben yazdım ve ortaya çok güzel bir eser çıktı. Gerçek bir konuyu işleyen kitabımız bir üçlemeden oluşuyor ve bunun ilki de Willis Poligonu Hayat. Okuyanlar hem üzülecek hem şaşıracak. Sürpriz sonlu bir hikâye" dedi.

HAYAT’TAN SONRA SIRADA SIRAT VE HASAT VAR

Üçlemenin ilki olan Willis Poligon Hayat’ı önümüzdeki dönemlerde Willis Poligonu Sırat ve Willis Poligonu Hasat takip edecek. Kitap, internet üzerinden satışa sunuldu.