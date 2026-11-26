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Çorum’da 20 yıllık evliliğini bitirmek isteyen Esin Özdemir, eşi tarafından öldürüldü. İstanbul’da ise henüz bir aylık evli olan 22 yaşındaki Kardelen Hoş Erol, yaşadığı binanın 5’inci katından düşerek hayatını kaybetti. Eşi, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

KARDELEN 5’İNCİ KATTAN ‘DÜŞTÜ’

İSTANBUL Sultangazi’de Kardelen Hoş Erol (22), 18 Kasım’da 02.45 sıralarında, yaşadığı binanın 5’inci katından henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen Kardelen Hoş Erol, hastaneye kaldırıldı. Kardelen Hoş Erol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 04.00 sıralarında hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili yürütülen çalışmada, çevre sakinlerinin ifadelerine de başvuruldu. Görüşmelerde, daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu bilgisine ulaşıldı.

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Çiftin 1 ay önce evlendikleri ortaya çıktı. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Burak Erol, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burak Erol, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kardelen Hoş Erol, 5’inci kattan düşmeden önce evden 4-5 saat tartışma seslerinin geldiği öğrenildi.