Ölümü beklerken yeniden nefes aldı... 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası

Aygün Mengelli 2010 yılında henüz 33 yaşında İstanbul’da hemşire olarak çalışırken, bir arkadaşını doktora götürdü. Bu sırada arka arkaya öksürünce şüphelenen doktor “Sende ciddi bir şey var. Seni de muayene edeyim” dedi. O zamana kadar hep solunum problemleri yaşayan ancak bunun normal olduğunu düşünen Mengelli, doğuştan mutasyona uğramış kistik fibrozis hastası olduğunu öğrendi.

5 YIL ÖMÜR BİÇİLMİŞTİ

Mengelli yaşadıklarını şöyle anlattı: “O dönemlerde akciğer nakli bu kadar iyi düzeyde değildi. Bana nakil olmamın zor olduğunu, nakil olmazsam da 5 yıl kadar yaşayabileceğimi söylediler. Ancak ben kendime çok güvendim ve ciddiye almadım. Hayatıma olduğu gibi devam ettim. Hatta o kadar güvendim ki bir de üstüne evlendim. Ancak bir sağlık çalışanı olarak organ nakli ile ilgili hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Organ nakli koordinatörü olmak için eğitim aldım ve 2013 yılında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde organ nakli koordinatörü olarak çalışmaya başladım.

Aygün Mengelli, yaşadıklarını Hürriyet muhabiri Buse ÖZEL’e anlattı.

TELEFON ÇALDI VE...

Babamı 2020 yılında akciğer kanserinden, annemi ise 19 Temmuz 2021’de aniden kaybettim. Annemin vefatından 7 gün sonra duasını yaptım. Nefes alamıyordum. ‘Beni de al yanına’ diyerek dua ettim ve uyudum. Yarım saat sonra telefon çaldı ve akciğer bulunduğunu söylediler. ‘İstemiyorum’ deyince telefona eşimi istediler. Sonra üstümü giyindim. Öleceğimi düşünüyordum. Hastaneye gittim. Nakil de olsam öleceğimi düşünüyordum. Yeniden doğdum.”

‘HER GÜN 7 İNSANI ORGAN BEKLERKEN KAYBEDİYORUZ’

- Her yıl birçok insan organ beklerken hayatını kaybediyor. 3-9 Kasım tarihleri arasında Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda bir araya gelen Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkan Yardımcısı Dr. Rahmi Baykan, organ bağışına destek çağrısında bulundu ve önemli veriler paylaştı: “Diyalize giren yaklaşık 65 bin hastamız var. Her gün 25 hasta organ nakli sırasında giriyor. Bu da 1 yıl içinde ortalama 2 bin 500 - 3 bin insanın organ bekleme listesine girmesi demek. Her gün 7 kişiyi organ beklerken kaybediyoruz. Şu anda 31 bin 500 insan organ bekliyor.”

Dr. Rahmi Baykan - Türkan Yılmaz Ulusoy - Nilgün Bilal - Aynur Gör - Nezahat Bingöl

Organ naklinde herkesi duyarlı olmaya çağıran Dr. Ata Bozoklar ise bu konuda çok fazla yanlış inanç olduğunu ancak Türkiye’nin organ nakli sisteminin dünyanın en iyi sistemlerinden biri olduğunu söyledi.