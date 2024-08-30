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Ölümlü metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

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#Metrobüs#Kaza#Metrobüs Kazası
Ölümlü metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 12:42

Küçükçekmece’deki metrobüs kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yol bakım çalışmasında görevli ; metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

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Küçükçekmece’de dün saat 08.40 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde 2 metrobüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan metrobüsler bariyerlere çarparak durabildi.

Ölümlü metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10a yükseldi

Kazada 51 kişi yaralanırken ağır yaralı olan 22 yaşındaki Ferhat Uçar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün 4 aralarında metrobüs şoförlerinin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ölümlü metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10a yükseldi

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Çalışmaların devamında ise bugün gözaltı sayısı arttı. Ekipler, yol bakım çalışmasında görevli bulunan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü'nde müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Ölümlü metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10a yükseldi

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında gözaltına alınan, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız Sefaköy Polis Merkezi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Ölümlü metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10a yükseldi

Çetin ve Yıldız polis ekipleri eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Metrobüs şoförü M.Ç. ifadesinde frene bastığını ancak frenlerin tutmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlar poliste tamamlanan işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

 

 

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#Metrobüs#Kaza#Metrobüs Kazası

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