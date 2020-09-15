Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü yakalandı

Kaza, pazar günü saat 07.30 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ters yöne giren M.T. yönetimindeki 07 YV 427 plakalı otomobille Hatice Özkan yönetimindeki 32 HE 405 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hatice Özkan ile ters yönden gelen araçtaki Hasan Gencer, M.C.G. ve B.Y. yaralandı. Kazaya neden olan M.T. ise kaçtı.

Yaralılar çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hasan Gencer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T.'yi dün Isparta'da saklandığı evde yakalayarak gözaltına alındı.