Ölümleri getiren tabak

Haberin Devamı

İSTANBUL Fatih’te Servet Böcek, eşi ve iki çocuğunun zehirlendiği 101 numaralı otel odası 11 Kasım’da ilaçlanmıştı. Bu ilaçlamadan iki gün sonra odaya ilk olarak temizlik görevlisi girdi. İfadesinde o gün maske ve eldiven takarak girdiği odada gördüklerini ayrıntılarıyla anlattı. Temizlikçinin odada gördüklerine dair anlattıkları, kullanılan ilacın türüne dair de çok önemli detaylar içeriyordu. Temizlik görevlisinin ifadesi şöyle: “Odanın içerisine girdiğimde şeffaf tülümsü poşet içerisinde kül renginde, kum gibi ve beyaz plastik tabağa konulmuş. Oda içerisinde yatağın her iki köşesinde yine kalorifer borularının geçtiği dolap kapaklarının sol tarafında beyaz bir tabak içerisinde ve cam kenarında toplamda 11-12 adet böcek ilaçları gördüm.”

Haberin Devamı

Servet (32), Çiğdem (27), Kadir (6) ve Masal Böcek (3)’ten geriye aile fotoğrafları kaldı.

Haberin Devamı

KADIKÖY’DE DE AYNI TABAK

Alman Erasmus öğrencisi Marlene Petersen’in geçen yıl 3 Kasım’da Kadıköy’de yaşadığı evin alt katında yapılan tahtakurusu ilaçlamasından zehirlenerek ölmüştü. Bu ölüme ilişkin soruşturma dosyasında dikkat çeken bir olay yeri inceleme raporu da var. Olaydan sonra binaya giden polis ekipleri ilaçlamanın yapıldığı birinci katı detaylıca inceleyip kayıt altına alıyor. Kayıtlara göre ilaçlamanın yapıldığı evin banyosunda ve iki ayrı odasında ‘beyaz renkli plastik tabak içerisinde gri renkli, nevi belli olmayan toz maddeler’ vardı. Raporda maddelerin ne olduğu belirtilmiyor ancak olay yeri inceleme polislerinin tarifleri oteldeki temizlikçinin tarifine birebir uyuyor.

Haberin Devamı

Marlene Petersen

Marlene Petersen’in ölümüne dair soruşturma ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam ediyor. Soruşturmadaki Adli Tıp raporu Petersen’in zehirlenerek ölme sebebini alt kattaki tahtakurusu ilaçlamasına bağlıyor.

Gözden Kaçmasın 20 yıl sonra iki vatandaşlık... Ne KKTC ne de TÜRK kimliği vardı Haberi görüntüle

DSS’NİN REKLAMINDA VAR

Hürriyet’in tespitlerine göre Fatih’teki oteli ilaçlayan DSS adlı ‘merdiven altı’ firmanın tanıtım için kullandığı internet ortamlarında da tam olarak bu tarife uyan ilaçlama fotoğrafları var. Müşterileri firmaya ‘Kullandık, çok memnun kaldık’ diyerek beyaz tabak içinde kül rengi ve kuma benzeyen ilacın fotoğraflarını göndermiş.

Haberin Devamı

Böcek ailesinin ölümünün ardından ilaçlama şirketi sahibi Zeki Kışı, ilaçlama şirketi çalışanları Serkan Kışı ve Doğan Caferoğlu tutuklanmıştı.