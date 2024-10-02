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Ölümle burun buruna! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli ihbar etti... 'Kurtarın, ne olur'

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#Uçurum#Gümüşhane#Gümüşhane Haberleri
Ölümle burun buruna Yardım çığlıklarını duyan mahalleli ihbar etti... Kurtarın, ne olur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 10:21

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. 4 kişinin bulunduğu araçtan kendi imkânlarıyla çıkan 2 genç ise yardım istemek için indikleri yaklaşık 200 metrelik uçurumun kenarında mahsur kalarak saatlerce kurtarılmayı bekledi.

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Kaza, sabah 05.30 sıralarında Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nden şehir merkezine hareket halindeki 29 AJ 399 plakalı otomobil, sürücüsü Eren Gök'ün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Ölümle burun buruna Yardım çığlıklarını duyan mahalleli ihbar etti... Kurtarın, ne olur

Kazada ters dönen otomobil içerisindeki sürücü ve Ebru Altınkaya yaralanırken, araçtan kendi imkânlarıyla çıkan ve yardım istemek için uçurumdan aşağıya inen Arif Bulut ve Narin Salva havanın karanlık olması nedeniyle yollarını kaybetti. Aracın düştüğü yerden yaklaşık 200 metre aşağı inen ve uçurumun kenarında mahsur kalan 2 gencin yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

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Ölümle burun buruna Yardım çığlıklarını duyan mahalleli ihbar etti... Kurtarın, ne olur

SAATLERCE KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Araçta sıkışan sürücü Eren Gök ve Ebru Altınkaya ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. 200 metrelik uçurumda mahsur kalan diğer 2 yaralıyı kurtarmak için ise çalışma başlatıldı. Zorlu arazi şartları nedeniyle güçlükle ilerleyen çalışmalar neticesinde yaralılara ulaşan ekipler, ilk müdahalenin yapılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yaralıları yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bulundukları uçurumdan çıkarmayı başardı.

Ölümle burun buruna Yardım çığlıklarını duyan mahalleli ihbar etti... Kurtarın, ne olur

Kazada yaralanan sürücü Eren Gök, Ebru Altınkaya, Arif Bulut ve Narin Salva olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ölümle burun buruna Yardım çığlıklarını duyan mahalleli ihbar etti... Kurtarın, ne olur

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“BİZİ KURTARIN, NE OLUR YARDIM EDİN DİYE BAĞIRIYORLARDI”

Yaralıların yardım çığlıklarını duyarak ihbarda bulunduklarını söyleyen Süleymaniye Mahallesi muhtarı Orhan Eryılmaz, “Olay sabah 05.30 - 06.00 saatleri arasında meydana geldi. Sesleri duyan vatandaşlar beni aradılar ben de buraya geldiğimde ekipler kurtarma çalışmalarına başlamıştı. 2 tanesi hastaneye gitti en son uçurumun kenarında bekleyen 2 kişi de kurtarıldı. Sesleri Güzeller Mahallesi'nden ve bizim mahallemizden duyanlar oldu kurtarın bizi, ne olur yardım edin diye bağırıyorlardı” dedi.

Ölümle burun buruna Yardım çığlıklarını duyan mahalleli ihbar etti... Kurtarın, ne olur

Ölümle burun buruna Yardım çığlıklarını duyan mahalleli ihbar etti... Kurtarın, ne olur

Ölümle burun buruna Yardım çığlıklarını duyan mahalleli ihbar etti... Kurtarın, ne olur

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#Uçurum#Gümüşhane#Gümüşhane Haberleri

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