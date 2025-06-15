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Ölüme yol açıyor! Zehirli sarı kız örümceği görüldü

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#Zehirli Örümcek#Sarıkız Örümceği#Et Yiyen Örümcek
Ölüme yol açıyor Zehirli sarı kız örümceği görüldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 09:30

Elazığ’da yazın gelmesiyle birlikte et yiyen zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.  Örümcek, uzmanlara göre zehriyle bir insanı ölüme götürebiliyor.

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 Elazığ merkeze bağlı Akçakale köyünde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.

İNSANI ÖLDÜREBİLİYOR

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

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#Zehirli Örümcek#Sarıkız Örümceği#Et Yiyen Örümcek

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