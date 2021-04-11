Ölüme uçtu

Karaman'da Ermenek Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Seycan Alan (26), önceki gün saat 16.30 sıralarında mesai bitimi, otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Seyran Mahallesi’nde yapım çalışması devam eden ve iddiaya göre, kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra bir evin duvarına çarparak ters döndü.

ARAÇTA SIKIŞTI

Alan, aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti.

Seycan Alan’ın 1.5 ay önce nikâh töreniyle evlendiği uzman çavuş Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı’ndan sonra düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

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